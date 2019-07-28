Якутск, , 10:50 — REGNUM

Один ребёнок погиб во время купания на реке Лена в Хангаласском районе Якутии, ещё один числится пропавшим без вести. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл недалеко от села Еланка на берегу реки Лена. Двое детей пропали во время отдыха на необородованном для купания пляже. В момент произошедшего дети находились на пляже вместе со своими родителями.

На место ЧП выехали спасатели, сотрудники правоохранительных органов и психолог. Сотруждниками МЧС было обнаружено и извлечено из воды тело одного ребёнка.

Второй ребёнок числится пропавшим без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели троих детей во время купания в Каспийском море на территории Дагестана.

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