Москва, , 09:47 — REGNUM

Супруг трагически погибшей актрисы Вероники Никоновой Пётр Маркелов рассказал о последних минутах её жизни. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Они отправились в свадебное путешествие на Аляску и посетили тот самый автобус, в котором жил реальный прототип главного героя американского фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс. Пара переночевала в автобусе и даже нацарапала на стене памятную надпись: «Piotr & Nika, Just Married, 07/19».

На обратном пути молодожёны переходили по веревкам через реку Текланика на Аляске. На переправе Никонова сорвалась и упала в воду. Маркелов продолжил движение, так как его супруга была связана с ним страховочным тросом — ему нужно было просто добраться до берега.

«Когда я в очередной раз обернулся, она была под водой. Это было очень страшно», — рассказывает он.

Гамокший рюкзак и одежда тянули её под воду, кроме того, течение реки было слишком сильным. Порядка пяти минут потребовалось Маркелову, чтобы добраться до берега.

На берегу Маркелов пытался спасти свою жену и почти 29 минут делал ей искусственное дыхание и другие реанимационные процедуры. Но спасти девушку не удалось.