Нижневартовск, Югра, , 09:28 — REGNUM

В Нижневартовске (ХМАО) восстановят после сильного пожара дом на улице Спортивная. За счёт муниципалитета приведут в порядок 12 сгоревших квартир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Напомним, пожар в 62-квартирном доме на ул. Спортивная, №5а произошёл ближе к вечеру 1 июля 2019 года. Горела кровля жилого здания. Пострадавших нет. Уничтоженная огнём площадь дома составила 840 кв. метров. Без крыши над головой остались 17 семей.

Как сообщают в горадминистрации Нижневартовска, восстановительные работы на горевшем доме начнутся 1 сентября 2019 года.

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