Благовещенск, , 05:20 — REGNUM

Часть жителей отказывается эвакуироваться из зоны затопления в Амурской области, не желая оставлять домашних животных и опасаясь за сохранность имущества. В связи с этим в области были приняты дополнительные меры поддержки населения, заявил глава региона Василий Орлов на координационном совещании по прохождению паводка на территории ДФО.

Затопленные населенные пункты в Амурской области 28.mchs.gov.ru

По словам губернатора, пик паводка сейчас приходится на Селемджинский и Мазановский районы, где власти столкнулись с проблемой несвоевременно проведенной эвакуации.

«Тех, кого мы не успели вывести машинами, сейчас приходится вывозить вертолетами, — отмечает Орлов. — Поэтому основные усилия сосредоточены на превентивной заблаговременной эвакуации».

На данный момент эвакуация проходит по Мазановскому раойну, где расположены 11 населенных пунктов, из которых необходимо эвакуировать около трех тысяч человек.

Одной из проблем на пути перемещения граждан из зоны подтопления в безопасные участки области является нежелание самих граждан.

«Мы приняли решение о развертывании группировки Росгвардии на территории Мазановского района, для того, чтобы, во-первых обеспечить правопорядок в эвакуируемых населенных пунктах, во-вторых, — сохранность имущества», — заявил губернатор.

Что касается размеров ущерба, то говорить об этом пока рано, отметил Орлов. Область имеет большой опыт по оценки ущерба, и специалисты приступит к этой работе, когда сойдет паводок.

Ранее сообщалось, что в Приамурье уже подтоплены 593 частных домовладений в трех районах области, большинство из них в Мазановском районе — 430 домов. Из зоны подтопления уже эвакуировано 980 человек. Пострадавшие от паводка размещены в семи пунктах временного размещения.

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