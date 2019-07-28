Тулун, Иркутская область, , 03:59 — REGNUM

В Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнения городе Иркутской области, за сутки, 27 июля, выпало 104 мм осадков, что составляет почти месячную норму, подтопление домов произошло также в Нижнеудинске, сообщает официальный сайт региона.

Потоп в городе Тулуне 38.mchs.gov.ru

селе Инга Черемховского района — зафиксирован подъем воды на реке Большая Белая выше критической отметки (450 см при критической отметке в 420 см)». Правительство Иркутской области «Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне. В одном населенном пункте —Черемховского района — зафиксирован подъем воды на реке Большая Белая выше критической отметки (450 см при критической отметке в 420 см)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов и 10 тысяч домов, в которых проживает порядка 38 человек.

В Тулун вода пришла в ночь на 27 июля. Волна была такой силы, что с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и хлынула на город, смыв несколько кварталов. Многие пострадавшие видели, как целые усадьбы, дворовые постройки и дачные домики поплыли по резвившийся реке Ия. Под мостом их ломало, как спички. Более 500 домов признаны утраченными. Не обошлось без жертв. Известно о 25 погибших и как минимум, восьми пропавших без вести.

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