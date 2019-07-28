Нижний Тагил, Свердловская область, , 01:16 — REGNUM

В Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в Нижнем Тагиле пострадали три ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло 27 июля в 14:00 по местному времени на пешеходном переходе возле дома №44 «а» по улице Зари. Трое детей по привычному для них маршруту (девочки шли в магазин) переходили дорогу в установленном для этого месте. В это время водитель машины «ДЭУ» перед пешеходным переходом перестроился в левый ряд, чтобы совершить обгон впереди идущего автомобиля. В этот момент произошёл наезд на детей.

«В результате ДТП несовершеннолетние пешеходы: девочка 2008, девочка 2010 и девочка 2011 года рождения получили травмы. После осмотра врачами две девочки были отпущены домой, одна госпитализирована», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Установлено, что ранее водитель на своём автомобиле уже совершал наезд на подростка. Это произошло в мае 2019 года. Более того, автомобилист ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 25 июля на пешеходном переходе под колёса автомобиля попал ребёнок на самокате. Он был госпитализирован с травмой голеностопа.

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