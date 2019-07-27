Ставрополь, , 22:35 — REGNUM

В Ставропольском крае столкнулись два транспортных средства — автомобиль Nissan и автомобиль Lada Priora. Об этом сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

ДТП произошло в субботу, 27 июля, в Левокумском районе. По последним данным, в результате аварии погибли три человека, еще двое получили различные травмы.

«Водитель автомобиля Nissan допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Lada Priora», — уточнил источник

Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место происшествия, выясняют причины аварии.

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