Серпухов, Московская область, , 21:46 — REGNUM

В Серпуховском районе Подмосковья из реки подняты на поверхность тела двух погибших человек, находившихся в потерпевшем крушение гидросамолете. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

«Водолазы … подняли их (тела двух погибших) на поверхность», — сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что специалисты, работавшие на месте трагедии, также подняли из воды гидросамолет.

Как передавало ИА REGNUM, легкомоторный самолет упал в реку Ока в городском округе Серпухов 27 июля. В результате происшествия погибли два человека. По данному факту Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку.

Читайте также: Прокуратура начала проверку по факту падения самолета в Подмосковье