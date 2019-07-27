Оттава, , 21:05 — REGNUM

В Канаде потерпел крушение гидросамолёт. Об этом информирует CBC со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в пятницу, 26 июля, на острове Адденброк. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали.

«Гидросамолет разбился в пятницу у побережья провинции Британская Колумбия», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

Напомним, 21 июля телеканал CTV сообщил, что в результате крушения легкомоторного самолета на западе канадского штата Альберта один человек погиб и один получил ранения.

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