Благовещенск, , 20:34 — REGNUM

В Амурской области из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребенка. Об этом 27 июля сообщается пресс-службы ГУ МЧС по региону.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, в связи с чем развернуты действия по эвакуации населения, организованы пункты временного размещения.

«На территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 444 человека, из них 177 детей, у родственников — 536 человек, из них 156 детей», — говорится информационном письме.

На данный момент, в области подтоплено 593 частных жилых дома, затоплено и размыто 25 участков автомобильных дорог.

«В ликвидации последствий паводка задействовано более 700 человек, 155 единиц техники и 23 плавательных средства», — уточняется в сообщении.

Напомним, на территории региона в четверг, 25 июля, был введен режим ЧС, в связи с повышением уровня воды в реках Селемджа, Зея и Амур, вызванного проливными дождями. Главное управление МЧС по региону предупреждает о дальнейшем ухудшении погодных условий в регионе, в связи с чем возможны резкие подъемы уровней воды в реках и подтопление низкопойменных мест и участков автомобильных дорог.

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