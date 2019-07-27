р-н Пуровский, , 18:08 — REGNUM

На Ямале возбуждено уголовное дело по факту хищения не менее 484 тонн нефти группой лиц, путём врезок в магистральные нефтепроводы Пуровского района. Заключён под стражу гражданин, который по версии следствия причастен к хищениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в период времени с 1 июня по 14 июля 2019 года группа лиц в районе магистрального нефтепровода «Уренгой — Холмогоры», принадлежащего АО «Транснефть — Сибирь», произвела врезки в магистральный нефтепровод, тем самым повредив его целостность и работу.

В результате преступных действий группа лиц совершила хищение у «Транснефть-Сибирь» нефти в общем количестве не менее 484 тонн, причинив предприятию материальный ущерб на сумму не менее 10 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере») и п. «а, б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ («Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

На данный момент задержан один гражданин и заключён под стражу.