Дамаск, , 17:56 — REGNUM

Серия взрывов прогремела на севере Сирии 27 июля. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на свои источники.

Теракты произошли в селе Талль-Баттал, городах Эль-Баб и Аазаз, а также в районе Гандура в провинции Джераблус. По предварительным данным, в результате взрывов погибли два человека, еще более 20 получили ранения.

Отмечается, что неизвестные в четырех населенных пунктах взорвали заминированные мотоциклы.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин на брифинге сообщил, что за прошедшие сутки в Сирии были обстреляны боевиками город Алеппо и несколько населённых пунктов в провинции Хама.

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