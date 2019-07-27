Серпухов, Московская область, 27 июля 2019, 16:17 — REGNUM
Видео с места падения легкомоторного самолёта в Серпуховском городском округе Московской области опубликовал телеканал «360».
На кадрах самолёт находится в воде, он частично затонул. Ранее сообщалось, что он упал 27 июля в реку Ока в деревне Подмоклово.
Данные о происшествии подтвердили в МЧС. В авиакатастрофе погибли два человека. Причины происшествия пока не сообщаются.
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