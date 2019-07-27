Серпухов, Московская область, , 16:05 — REGNUM

Легкомоторный самолет упал в реку Ока в городском округе Серпухов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.

ЧП произошло в субботу, 27 июля, в деревне Подмоклово.

«Установлено, что произошло падение в р. Ока легкомоторного самолета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, оцепили район. Ряд СМИ сообщил, что в результате происшествия погибли 2 человека.

Причины ЧП пока неизвестны.