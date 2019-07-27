Москва, , 15:48 — REGNUM

Сотрудники полиции в Москве задержали 295 человек при попытке провести несанкционированную акцию протеста возле здания мэрии сегодня, 27 июля. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

По данным столичной полиции, 295 человек задержаны за нарушение общественного порядка. Правоохранители уточняют, что значительное количество задержанных не являются жителями Москвы.

Все задержанные доставлены в различные территориальные подразделения полиции для разбирательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд граждан, которые не были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, призвали своих сторонников выйти сегодня на несанкционированный митинг в центре Москвы у здания мэрии. Однако сотрудники полиции не допустили проведения несанкционированного митинга и призвали собирающихся на акцию людей разойтись. После этого начались задержания.