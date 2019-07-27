Екатеринбург, , 15:58 — REGNUM

В Свердловской области по данным синоптиков 28 и 29 июля ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду, грозы, обильные осадки в виде дождя и крупного града. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. В связи с непогодой спасатели в воскресенье и понедельник не рекомендуют проводить выполнение работ на улице. Также гражданам советуют не планировать в эти дни отдых на природе, а автомобилистам не рекомендуют планировать дальние поездки в эти дни.

Отметим, что сильные, но кратковременные ливни уже прошли в Екатеринбурге сегодня, 27 июля.