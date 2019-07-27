Джуно , США, , 15:29 — REGNUM

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия на Аляске. Об этом 27 июля сообщила в своём Facebook помощница режиссера фильма «Брестская крепость» Тамара Борбот.

По словам Тамары Борбот, Никонова погибла во время попытки перейти реку Текланика.

По данным СМИ Аляски 24-летняя актриса вместе с мужем предприняла попытку добраться до местной достопримечательности — автобуса, в котором жил прототип главного героя фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс.

При пересечении реки Текланика Никонову смыло течением. Река была слишком бурной и быстрой после прошедших недавно ливней.

Верника Никонова родилась в Минске, там же окончила театральную школу. Российским зрителям актриса известна своей ролью в фильме «Брестская крепость» Александра Котта, где она в 13 лет сыграла одну из ведущих ролей. Уже несколько лет Никонова проживала в США.

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