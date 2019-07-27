Киев, , 15:10 — REGNUM

Предполагаемый главарь банды, грабившей ювелирные магазины на Украине, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Нападения злоумышленников на ювелирные магазины на территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей происходили в 2016 — 2018 годах. Общая сумма ущерба, нанесённого налётчиками, составила около пяти млн долларов США.

Поисков-розыскные мероприятия с целью задержать банду налётчиков проводили в течение 14 месяцев оперативники Департамента уголовного розыска и ГУ Национальной полиции по Херсонской области. Всего в банду грабителей входит пять человек. Полицейским удалось задержать мужчину, подозреваемого в организации налётов банды.

Сотрудники полиции долго выслеживали подозреваемого. Всё это время мужчина мастерски применял средства профессиональной конспирации и менял внешность. Во время обыска в доме задержанного были обнаружены оружие, рации, силиконовые маски для изменения внешности. Также был изъят автомобиль, оборудованный спецсигналами, проблесковыми маячками и мощным двигателем.

Задержанный подозревается в 18 нападениях. По данным полицейских, мужчина был мозговым центром банды, играл в ней основную роль. В отношении задержанного заведены дела сразу по семи статьям уголовного кодекса Украины.

Задержанному уже избрана мера пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога. В настоящее время остаются в розыске ещё четыре участника преступной группы.

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