Красногорск, , 14:29 — REGNUM

Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Авария произошла в районе деревни Дракино в Серпуховском районе. На борту легкомоторного двухместного самолёта находились пилот и пассажир.

По предварительным данным, самолёт упал в карьер с водой. Люди, находившиеся на борту самолёта, погибли.

Предварительной причиной падения самолёта названо его столкновение с проводами линии электропередач. Самолёт наткнулся на провода практически сразу после взлёта.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Выясняется маршрут самолёта и обстоятельства, приведшие к гибели людей.

Ранее ИА REGNUMсообщало о падении легкомоторного самолёта «Бекас» в Черновицкой области на Украине. При падении самолёта пострадали два человека, они были госпитализированы.

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