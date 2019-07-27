Уфа, , 14:04 — REGNUM

Обстоятельства инцидента со стрельбой в одной из больниц Башкирии выясняют сотрудники правоохранительных органов. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, в одной из больниц Белорецкого района устроил скандал местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пришёл в морг и пытался забрать тело своей жены, которая умерла накануне.

Врач-патологоанатом попытался успокоить мужчину и призвать его к порядку, но тот не реагировал на просьбы и замечания и продолжал вести себя агрессивно. Между нетрезвым мужчиной и врачом завязалась драка, в ходе которой врач выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

В результате инцидента пострадавший мужчина был госпитализирован с огнестрельными ранениями, медик обратился в полицию.

Начата проверка обстоятельств инцидента, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUMсообщало о драке со стрельбой, возникшей между двумя конкурирующими службами по оказанию ритуальных услуг на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Драка со стрельбой произошла на Украине