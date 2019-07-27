Курган, , 14:09 — REGNUM

В Кургане широкий резонанс приобрела история о полицейских, оставивших слепого инвалида без поводыря. Основанием для задержания послужило сильное алкогольное опьянение гражданина, сообщается в официальном ответе УМВД России по Зауралью.

В социальных сетях распространён рассказ об инциденте, который произошёл 25 июля 2019 года. Ночью наряд патрульно-постовой службы забрал выпившего гражданина с улицы. Тем временем мужчина сопровождал в качестве поводыря слепого человека 1962 года рождения.

«На просьбу сопроводить его до дома, полицейские ответили, что их интересует только его выпивший товарищ. Он просил их не уезжать, но полицейские, проигнорировав все просьбы, оставили слепого человека одного, на улице в ночное время. Достойный поступок со стороны органов правопорядка», — сообщил участник паблика «Инцидент — Курган».

Как поясняют в пресс-службе УМВД РФ по Курганской области, основанием для задержания гражданина послужило его сильное алкогольное опьянение, «в буквальном смысле слова едва стоял на ногах и не мог сориентироваться в пространстве». Оснований для задержания другого мужчины не было. При этом у него каких-либо признаков инвалидности или проблем со зрением замечено не было.

«Он сам также не сообщал сотрудникам полиции ничего о слабом зрении, о необходимости постоянного ухода за ним и не высказывал никаких просьб о помощи. Задержанный гражданин не является поводырем второго мужчины. Они лишь периодически встречаются, в основном для распития спиртного», — сообщила представитель пресс-службы УМВД по Курганской области Анжелика Полунина.

Кроме того, полицейские утверждают, что оба гражданина, «слепой» и «поводырь», «ведут асоциальный и антиобщественный образ жизни, постоянного места жительства не имеют, злоупотребляют спиртным, занимаются попрошайничеством».