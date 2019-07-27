Курган, 27 июля 2019, 14:09 — REGNUM
В Кургане широкий резонанс приобрела история о полицейских, оставивших слепого инвалида без поводыря. Основанием для задержания послужило сильное алкогольное опьянение гражданина, сообщается в официальном ответе УМВД России по Зауралью.
В социальных сетях распространён рассказ об инциденте, который произошёл 25 июля 2019 года. Ночью наряд патрульно-постовой службы забрал выпившего гражданина с улицы. Тем временем мужчина сопровождал в качестве поводыря слепого человека 1962 года рождения.
Как поясняют в пресс-службе УМВД РФ по Курганской области, основанием для задержания гражданина послужило его сильное алкогольное опьянение, «в буквальном смысле слова едва стоял на ногах и не мог сориентироваться в пространстве». Оснований для задержания другого мужчины не было. При этом у него каких-либо признаков инвалидности или проблем со зрением замечено не было.
Кроме того, полицейские утверждают, что оба гражданина, «слепой» и «поводырь», «ведут асоциальный и антиобщественный образ жизни, постоянного места жительства не имеют, злоупотребляют спиртным, занимаются попрошайничеством».