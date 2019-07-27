Дакка, , 14:02 — REGNUM

Сильные наводнения в Бангладеш стали причиной гибели 95 человек, кроме того, часть людей погибла от инфекций, ударов молний и укусов змей. Об этом 27 июля сообщает местная газета «Dhaka Tribune» со ссылкой на медиков и спасателей.

Согласно данным, полученным редакцией газеты из отчёта центра экстренной медицинской помощи и диспетчерской генерального директората служб здравоохранения (DGHS), в пострадавших от наводнения районах Бангладеш с 10 по 26 июля умерли 114 человек.

Отмечается, что из общего числа погибших утонули 95 человек, погибли от удара молний семь человек, умерли от укусов змей восемь человек. При этом пострадали от ударов молний ещё восемь человек, а от укусов змей — 56 человек.

При этом медики отмечают, что за указанный период около 15 тысяч человек заразились различными инфекционными заболеваниями через воду, либо получили травмы в связи с затоплениями.

При этом вода в реках Бангладеш продолжает прибывать из-за продолжающихся ливней. Несколько сотен тысяч человек уже вынуждены были покинуть свои жилища из-за поднимающейся воды. В заболоченных районах страны ситуация особенно острая из-за распространения заболеваний, связанных с нехваткой чистой питьевой воды.

В настоящее время в Бангладеш открыты около 1,4 тысяч центров временного содержания для покинувших свои дома людей, работают около 2,5 тысяч медицинских групп.

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