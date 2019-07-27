Москва, , 13:17 — REGNUM

В Москве возле здания мэрии сотрудники полиции задержали шестерых человек в преддверии несанкционированной акции протеста оппозиции. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает ОВД-инфо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня немногочисленные оппозиционеры собираются провести у здания московской мэрии несанкционированный митинг в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Столичные власти заранее предупредили о том, что данная акция является незаконной и правоохранительные органы будут действовать в рамках действующего законодательства. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня заявил .что оппозиция готовит провокации, но власть их не допустит.

По данным портала, у здания мэрии были задержаны шесть человек — пятеро мужчин и одна женщина. Их задерживали в тот момент, когда они фотографировала автомоили и автобусы правоохранительных органов, предварительно размещенные в окрестностях мэрии.

Также известно, что на подходах к зданию мэрии правоохранители проверяют рюкзаки и всех прохожих.