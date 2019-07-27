Смоленск, , 13:07 — REGNUM

Дошкольные образовательные учреждения Смоленска будут проверены на соблюдение санитарных норм после вспышки кишечной инфекции в детском саду №80. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба администрации города.

Такое решение было принято главой администрации города Андреем Борисовым на совещании во время обсуждения ситуация в детском саду №80, где была выявлена вспышка острой кишечной инфекции.

По данным мэрии, в ходе предварительной проверки, проведённой в детскому саду № 80, администрации учреждения был предъявлен ряд замечаний, связанных с технологией обработки и хранения продуктов, соблюдением температурного режима и наличием у персонала действующих медицинских книжек.

Карантин в дошкольном образовательном учреждении будет продлён до тех пор, пока не будет гарантий безопасности для посещающих его детей. Родители, чьи дети оказались на карантине, получат больничные листы, согласно документу, подписанному мэром в связи с возникшей ситуацией.

Ранее ИА REGNUMсообщало о вспышке острой кишечной инфекции, которая была выявлена у восьми воспитанников и трёх работников детского сада №80 в городе Смоленске. В детском саду был объявлен карантин.

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