Гуйян, Китай, , 12:33 — REGNUM

До 25 человек возросло количество погибших в результате оползня на юго-западе Китая. Об этом 27 июля сообщает агентство «Синьхуа».

Сход оползня произошёл 23 июля в 21:20 по местному времени в китайской провинции Гуйчжоу на территории уезда Шуйчэн в пригороде Люпаньшуй. Под завалами оказались 77 человек, проживавших в 21 доме, которые накрыло землёй.

На месте происшествия работают спасательные службы, полиция, медики и военные. Из-под завалов удалось достать 25 тел погибших. Ещё 25 человек числятся пропавшими без вести.

Кроме того, были госпитализированы 11 пострадавших.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 24 погибших в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу стали уже 24 человека