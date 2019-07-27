Джакарта, , 11:32 — REGNUM

В Индонезии сотрудники агентства по охране природы (BKSDA) сообщили, что обнаружили 16 голов редчайших птиц из семейства шлемоносных птиц-носорогов (Rhinoplax vigil), которые были убиты незаконными торговцами животными. Об этом сегодня, 27 июля, сообщают индонезийские СМИ.

Головы были обнаружены на черном рынке в городе Банда-Ачех в провинции Ачех.

Шлемоносные птицы-носороги отличаются характерным выпуклым шлемом на голове. Этот вид занесен в список критически угрожаемых и находится на грани исчезновения.

Собственно, резкое снижение популяции этих птиц связано с крайней популярностью этих самых касок у них на голове. В юго-Восточной Азии черепа этих птиц высоко ценятся.

https://www.instagram.com/p/B0aaPqThM_P/