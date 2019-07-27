Барнаул, 27 июля 2019, 10:54 — REGNUM
Алтайский фотограф Виталий Джазатор на своей странице вFacebook высказался по поводу ситуации с так называемыми «пожарами-отказниками» в Сибири, из-за которых многие территории накрыло мглой, а у людей ухудшилось самочувствие из-за вредных примесей.
Кстати, исследовав сотни точек космического мониторинга он не верит в версию о том, что сибирские пожары являются следствием сокрытия следов незаконных вырубок. По наблюдениям Виталия Джазатора, только порядка 5% сибирских пожаров находятся поблизости от мест вырубок или перспективных направлений для заготовок.
Не обольщается алтайский фотограф и по поводу сил и средств для тушения:
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибири и на Дальнем Востоке горит лес на площади более двух миллионов гектаров. Так как очаги возгорания находятся в труднодоступной местности, вдали от населённых пунктов, законодательство позволяет их не тушить который из соображений экономической нецелесообразности.
Между тем, шлейф от этих пожаров распространился уже не тысячи километров. Люди жалуются на затруднённое дыхание, отдышку и слабость. Но власти не спешат реагировать на петицию с требованием ввести в Сибири режим ЧС и начать тушить пожары-отказники.