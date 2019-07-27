Барнаул, , 10:54 — REGNUM

Алтайский фотограф Виталий Джазатор на своей странице вFacebook высказался по поводу ситуации с так называемыми «пожарами-отказниками» в Сибири, из-за которых многие территории накрыло мглой, а у людей ухудшилось самочувствие из-за вредных примесей.

«Неделю над Алтаем висит смог от горящей земли Сибири. У нас запаха нет, так как в воздухе микроскопические частицы золы, они не пахнут, просто забивают лёгкие. Кто-то умрёт, кто-то заболеет, кто-то выживет. Очередная волна русских из Сибири, и встречная волна из Средней Азии и Китая. Сегодня Сибирь брошена, предана», — считает Виталий.

Кстати, исследовав сотни точек космического мониторинга он не верит в версию о том, что сибирские пожары являются следствием сокрытия следов незаконных вырубок. По наблюдениям Виталия Джазатора, только порядка 5% сибирских пожаров находятся поблизости от мест вырубок или перспективных направлений для заготовок.

Виталий Джазатор «А 95% — это обезлюдившие территории, покинутые людьми север и восток Сибири. Они опустели: огромные пожары, а жертв нет, так как там давно все разъехались».

Не обольщается алтайский фотограф и по поводу сил и средств для тушения:

«МЧС отказывается тушить, а чем тушить? Годная техника заменена на «крузаки», «лексусы» и яхты. Парк самолётов уничтожен, вместо них закуплены вертолёты «Робинсон» удобные для охоты и заброски на рыбалку. Рядовые пожарные заявляют об отсутствии и нехватки квалифицированного руководства, техники. Лесные дороги давно заброшены и заросли, нет подходов к своей земле».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибири и на Дальнем Востоке горит лес на площади более двух миллионов гектаров. Так как очаги возгорания находятся в труднодоступной местности, вдали от населённых пунктов, законодательство позволяет их не тушить который из соображений экономической нецелесообразности.

Между тем, шлейф от этих пожаров распространился уже не тысячи километров. Люди жалуются на затруднённое дыхание, отдышку и слабость. Но власти не спешат реагировать на петицию с требованием ввести в Сибири режим ЧС и начать тушить пожары-отказники.