Донецк, , 11:33 — REGNUM

Режим перемирия был нарушен украинскими войсками три раза за минувшие сутки. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел территории ДНР осуществлялся украинскими войсками с применением миномётов калибром 82 мм и 120 мм и гранатомётов. Всего было выпущено две мины и две гранаты.

Под обстрел со стороны Украины попали район Вольво-центра в Донецке и населённые пункты Петровское и Коминтерново.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан ДНР, а также повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что украинские каратели, участвующие в боевых действиях Киева против народа Донбасса проводят разведывательные мероприятия, маскируясь под наблюдателей ОБСЕ. Подобные действия прямо запрещены международными конвенциями.

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