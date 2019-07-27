Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM

Подросток утонул в реке Реж во время экскурсии детей из детского дома в Свердловской области. Об этом 27 июля сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По данным регионального ведомства, сообщение о гибели подростка было получено дежурной частью территориального ОВД 26 июля. 12-летний мальчик утонул в реке Реж в районе села Арамашево Алапаевского района. Подросток был на экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого.

Следственным управлением следственного комитета по Свердловской области в связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа, в её составе были следователи СУ СК РФ, сотрудники полиции и МЧС. Тело ребёнка было поднято водолазами МЧС и направлено на судебную медицинскую экспертизу. Был проведён осмотр места происшествия, опрошены свидетели.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов выясняются все причины и обстоятельства трагедии. Прокуратурой области организована проверка по факту гибели ребёнка. По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований закона при организации выездного мероприятия для детей-сирот.

Прежде всего, предстоит выяснить, почему детей во время экскурсии сопровождал лишь один взрослый сотрудник социального учреждения. Кроме того, будет установлено, было ли оборудовано место для купания детей соответствующей инфраструктурой и имелись ли необходимые разрешения.

Ранее ИА REGNUMсообщало об обнаружении тела 13-летнего подростка в Тюменской области, пропавшего накануне. Тело мальчика с признаками утопления было обнаружено в омуте одного из водоёмов возле села Усалка.

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