Пекин, , 10:32 — REGNUM

Группа контрабандистов была задержана таможенными органами и полицией острова Хайнань на юге Китая. Об этом 27 июля сообщает газета «Хайнань фачжи шибао».

В результате успешно проведённой операции правоохранительными органами Китая были задержаны девять человек. У контрабандистов было конфисковано 5 тыс. тонн дизельного топлива на общую сумму 35 млн юаней (5 млн долларов).

В операции были задействованы 160 сотрудников правопорядка, три сторожевых катера и 27 автотранспортных средств. Начато расследование обстоятельств инцидента, чтобы пресечь подобные случаи контрабанды в данном регионе.

По китайскому законодательству контрабанда нефтепродуктов, пошлина за ввоз которых превышает 500 тысяч юаней (72,6 тысяч долларов) наказывается лишением свободы от 10 лет до пожизненного срока и штрафом, от двух до пяти размеров неоплаченной пошлины.

Пошлина за задержанное дизельное топливо должна была составить не менее 5,9 млн юаней (864,8 тысяч долларов по текущему курсу).

Ранее ИА REGNUMсообщало о росте контрабанды товаров из Китая в Казахстан, согласно данным Киргизской таможенной службы.

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