Красноярск, , 10:07 — REGNUM

Руководитель фракции «Патриоты России» в законодательном собрании Красноярского края Иван Серебряков записал видеообращение, в котором назвал «верхом цинизма» то обстоятельство, что природные пожары, находящиеся в труднодоступной местности можно не тушить из соображений «экономической нецелесообразности». В его заявлении, которое приводит 19rus.info в частности, сказано:

«Я считаю это верхом цинизма — переводить на деньги стоимость тайги, стоимость людей которые дышат сейчас смогом, задыхаются, где реально дышать нечем. И мы это переводим на деньги».

Парламентарий предложил чиновникам съездить Эвенкию и посмотреть, как мучаются люди. Причём, поехать туда не только самим, а всей семьей, вместе с детьми.

«Мы сейчас видим катастрофу, гибнет сибирская тайга. Где верховная власть Российской Федерации, почему не обращают на это внимания? Почему мы всем миром помогаем Греции в пожарах. Почему там горит гораздо меньше?», — задаётся вопросом красноярский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 июля в социальных сетях было опубликованы шокирующие фотографии из задымлённого эвенкийского села Ванавара, на которых можно разглядеть сильную задымлённость и девочку в марлевой повязке на лице.

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По состоянию на 26 июля в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области горело более миллионов гектаров лесных площадей, которые не были потушены на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Между тем, петиция в требованием ввести в Сибири режим ЧС, которая набрала уже сотни тысяч подписей, пока игнорируется властями.