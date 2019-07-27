Барнаул, , 09:33 — REGNUM

Несмотря на уверения властей Алтайского края об отсутствии поводов для беспокойства по поводу незначительного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в связи со шлейфом смога, пришедшего в регион из-за масштабных природных сибирских пожаров, действия властей Барнаула говорят об обратном, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помывка крон деревьев в затянутом смогом Барнауле Barnaul.org

Как сообщает сегодня, 27 июля, официальный сайт барнаульской мэрии, со вчерашнего вечера в столице региона запущена мойка крон деревьев. Как пояснила агроном МУП «Горзеленхоз» Людмила Белоусова, такие мероприятия проводятся в связи с высокой загазованностью воздуха и отсутствием осадков. Правда, из последующих её слов можно сделать вывод, что помывка деревьев нужна для самих растений, чтобы они не ослабли из-за неблагоприятной атмосферной обстановки.

«Загрязнители подавляют и изменяют свободное передвижение питательных веществ и фотосинтез. В тканях листьев и молодых побегов накапливаются вредные для растения вещества, что способствует появлению на них некрозов неинфекционного характера — участков отмершей ткани». Людмила Белоусова.

И только в самом конце официальной новости сказано, что в результате проведения профилактических мероприятий воздух будет лучше насыщаться кислородом, станет легче дышать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже третью неделю жители Алтайского края почти в буквальном смысле «света белого не видят» из-за мглы, пришедшей в регион из Красноярского края и Иркутской области, где бушуют масштабные приодев пожары. В поликлиники стали обращаться люди с жалобами на затруднённость дыхания и слабость. Но только сегодня, 27 июля, власти региона рассказали о происходящем, отметив, в частности, что 26 июля в отдельных районах Барнаула были выявлены незначительные превышения ПДК (говорится, что при допустимой норме — 5 мг/м³, в столице Алтайского края зафиксировано 5,6 мг/м³).

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