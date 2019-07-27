Кабул, , 09:35 — REGNUM

Как минимум четыре человека погибли, 20 получили ранения при взрыве автомобиля в афганской провинции Газни. Об этом 27 июля сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Взрыв произошёл около 04:30 по местному времени 27 июля в районе Аб Банд в провинции Газни на востоке Афганистана. Взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой. За рулём автомобиля находился террорист-смертник.

Подрыв автомобиля произошёл возле ворот администрации района Аб Банд. Погибли четверо военнослужащих, ещё 20 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Информации о состоянии пострадавших не приводится.

Ответственность за взрыв взяло на себя террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели 12 человек в результате трёх взрывов в столице Афганистана, городе Кабуле. Десятки человек получили ранения.

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