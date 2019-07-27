Благовещенск, , 09:25 — REGNUM

Уровень воды в реке Амур в районе Благовещенска всего за сутки поднялся на 1,5 метра от сезонной нормы. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Амур (слева) при впадении в него реки Горин (cc) Vmenkov

Сообщается, что в районе Благовещенска уровень воды в реке Зея поднялся за сутки на 113 сантиметров, а в Амуре — на полтора метра.

В реке Зея «запас» до отметки выхода воды на пойму составляет порядка 50 см, на Амуре — около метра.

Синоптики прогнозируют что сего на западе и юге Амурской области будут идти сильные дожди. Это может спровоцировать дальнейший подъем уровня воды в реках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Амурской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений. На данный момент подтопленными остаются 593 частных жилых дома. При этом большая часть из них — 430 — находится в Мазановском районе Приамурья.

Кроме того, подтопленными остаются 1286 придворовых территории и 25 участков автомобильных дорог.