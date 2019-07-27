Луганск, , 09:16 — REGNUM

Пять суток подряд сохраняется режим перемирия в Луганской Народной Республике. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным пресс-службы в течение суток с 26 июля обстрелов территории ЛНР со стороны украинских боевиков зафиксировано не было.

Таким образом, в течение пяти суток, начиная с 22 июля, ни одного нарушения режима перемирия со стороны украинских войск допущено не было.

Также пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщает, что военнослужащие ЛНР надёжно контролируют украинские войска на линии соприкосновения, не нарушая при этом режима прекращения огня.

Ранее ИА REGNUMсообщало о предложении украинского посла в Боснии и Герцеговине и Хорватии Александра Левченко ввести иностранный вооружённые формирования на территорию Донбасса для разоружения войск ЛНР и ДНР .

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