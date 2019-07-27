Барнаул, , 09:09 — REGNUM

Алтайский эколог и координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Алексей Грибков считает необходимым введение режима ЧС из-за масштабных природных пожаров в Сибири. В разговоре с корреспондентом «КП-Барнаул» он, в частности, отметил:

«Пожары в Красноярском крае и Иркутской области тушить необходимо. Любые отзывы общества по данной проблеме важны, ведь как-то нужно менять отношение федеральных властей. Хотелось бы, чтобы это произошло раньше, чем дым до Москвы дойдет. А то есть такое чувство, что пока до Москвы не дошло, никто шевелиться не собирается. Безобразие полнейшее», — заявил общественник.

Напомним, по состоянию на 26 июля, на территории Якутии, Красноярского края и Ирутской обасти действуют десятки пожаров общей площадью более миллиона гектаров, которые не будут потушены. Шлейф от них распространился на тысячи километров. Режим «чёрного неба» введён на территории многих населённых пунктов. Однако власти не спешат реагировать на петицию с требованием ввести режим ЧС, хотя она собрала уже несколько сотен тысяч подписей.