Черновцы, Украина, , 09:40 — REGNUM

Два человека пострадали при падении легкомоторного самолёта «Бекас» в Черновицкой области на Украине. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Авиапроисшествие случилось 26 июля в 09:35 мск в селе Погореловка Заставнивского района Черновицкой области. Летательный аппарат «Бекас» упал на приусадебный участок.

О падении самолёта сообщили в ГСЧС местные жители. При авиапроисшествии пострадали пилот и пассажир самолёта. Пострадавшие были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Для ликвидации последствий падения самолёта привлекались от ГСЧС пять человек личного состава и одна единица техники. Причины и обстоятельства падения самолёта выясняются.

Ранее ИА REGNUMсообщало о падении гидросамолёта возле берегов Канады. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, пятеро были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Гидросамолёт разбился у берегов Канады, погибли четыре человека