Тюмень, 27 июля 2019, 14:08 — REGNUM
В Тюменской области прошли внеплановые проверки пожарной безопасности в загородных местах отдыха школьников в связи с трагедией в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. На территории региона действует 13 палаточных лагерей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Тюменской области.
В первую очередь при обследовании обращается внимание на место, где размещён лагерь. Он должен располагаться в радиусе въезда-выезда пожарных подразделений. Главные факторы — состояние территории, расстояние до линий электропередач, наличие первичных средств пожаротушения, источников наружного водоснабжения, пути эвакуации, устойчивая телефонная связь.
Комиссия, состоящая из представителей МЧС, сотрудников департаментов правительства Тюменской области и отделов муниципальных образований, грубых нарушений во всех 13 действующих палаточных детских лагерях региона не обнаружила.
Все загородные лагеря, оборудованы автоматическими средствами оповещения о пожаре с выводом на пульт диспетчера пожарно-спасательной части. Это позволит немедленно реагировать при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации. Все лагеря находятся в зоне прикрытия пожарных подразделений.
Напомним, в ночь на 22 июля 2019 года в детском палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края произошёл пожар. Одна девочка погибла на месте, ещё трое детей были госпитализированы и впоследствии скончались.
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