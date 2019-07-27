Симферополь, , 08:25 — REGNUM

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk, принадлежащий ВВС США, провёл разведку вдоль черноморского берега России. Об этом 27 июля сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с бортовым номером 04−2021 вылетел с авиабазы в Италии.

Согласно данным мониторинга, БПЛА провёл разведывательный полёт вдоль линии разграничения в Донбассе, полёт был завершён в 14:45 мск.

Спустя пять часов Global Hawk был замечен над Чёрным морем у границ России. БПЛА пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 15 летательных аппаратах, которые были замечены в течение недели у границ России. По данным Минобороны, аппараты вели воздушную разведку, но границ российского воздушного пространства не нарушали.

Читайте ранее в этом сюжете: У границ России за неделю замечено 15 иностранных летательных аппаратов