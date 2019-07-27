Красноярск, , 08:23 — REGNUM

Пилот МЧС из Красноярского края на правах анонимности сообщил журналистам «ТВК Красноярск», что за все время опасного сезона на севере региона им ни разу не дали команды вылететь на тушение лесных пожаров.

«Каждый день я и вся команда просто дежурим. Есть четыре самолета. С начала пожаров ни один специализированный Бе-200 не поднимался в воздух. Вокруг все горит и в дыму. Были разговоры, что вот — вот должны полететь, но приказов так и не было», — пояснил спасатель.

Любопытно также его мнение относительно «экономической нецелесообразности» тушения очагов, находящихся в труднодоступных местах, в дали от населённых пунктов. Пилот назвал «абсурдом» ситуацию с горящим лесом, поскольку в такую сухую и ветреную погоду огонь распространяется на очень большие расстояния.

«Я давно живу на Севере — были пожары и раньше, но такого, как в этом году, не видел. Да, огонь далеко от человека, например, в Ванаваре, но там такой дым! О людях никто не думает, выходит», — отметил спасатель.

Напомним, по данным МБУ «Авиалесохрана» 26 июля в Красноярском крае действовало 94 лесных пожара на площади 903 613 га, которые не стали тушить на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

25 июля в социальных сетях было опубликованы шокирующие фотографии из задымлённого эвенкийского села Ванавара, на которых видна очень сильная задымлённость.

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