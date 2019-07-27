село Инга, , 08:05 — REGNUM

Как и предупреждали синоптики, ливневые дожди, выпавшие за последние дни на территории западных, южных районов Иркутской области повлияли на осложнение паводковой ситуации в регионе. О подъёме уровня воды до критического в реке Белая отмечается в районе населенного пункта Инга (Черемховский район) сообщает сегодня, 27 июля, региональное ГУ МЧС РФ.

«По состоянию на день 27 июля в реках Иркутской области отмечается повышение уровня воды в связи с обильными дождями. Выше критической отметки в 420 см поднялся уровень воды в реке Белая в районе населенного пункта Инга и составил 430 см. В реке Бирюса в районе посёлка Нерой отмечается повышение уровня до 276 см при критике в 310 см».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Реки вышли из берегов после продолжительных ливней и подтопили более 100 населённых пунктов. Неутешительный прогноз погоды был озвучен накануне: 27−28 июля в регионе ожидается резкое повышение уровня воды на 100−200 сантиметров на реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близких к критическим.

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