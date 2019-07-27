Барнаул, , 07:47 — REGNUM

В Алтайском крае, который вот уже две недели находится во мгле от шлейфа масштабных природных пожаров, бушующих в Сибири и Дальнем востоке, только сегодня, 27 июля, информировали граждан о сложившейся ситуации. Информация о том, что в регионе в течение прошедших двух недель сложились неблагоприятные метеорологические условия, в результате которых возникла задымленность атмосферного воздуха, опубликована на сайте Алтайского правительства.

Распространение дыма по данным космического зондирования в Уральском, Сибирском и Приморском федеральных округах CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета»

Из официального сообщения можно узнать, что алтайские власти, оказывается, оперативно провели ряд совещаний по организации мониторинга обстановки, по организации работы учреждений здравоохранения в сложившейся ситуации, по доведению до граждан рекомендаций и правил поведения в условиях задымления, обеспечению безопасности жизнедеятельности, а также по межведомственному взаимодействию федеральных, краевых и муниципальных служб. Интересно, что информация о данных совещаниях тоже озвучена публично лишь сегодня, 27 июля.

Не менее любопытно известие о том, что по итогам совещаний «был намечен и реализуется конкретный план действий» (сами действия при этом не обозначены).

Вызывает вопросы и утверждение: «превышения уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) продуктов горения в воздухе в этот период в крае не зафиксировано», равно как и то, что лишь 26 июля в отдельных районах Барнаула, оказывается, были выявлены незначительные превышения ПДК (говорится, что при допустимой норме — 5 мг/м³, в столице Алтайского края зафиксировано 5,6 мг/м³). Хотя «Вести-Алтай» со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением Барнаульской городской поликлиники №3 Веру Карпову, ещё 25 июля сообщали, что жалобы на смог поступают от больных с бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом.

Но самая «содержательная» часть официального уведомления о ситуации содержится в резюме:

. Правительство Алтайского края «К сожалению, по прогнозам синоптиков, задымление воздуха, скорее всего, будет сохраняться еще несколько дней»

И как насмешка звучит финальное предложение:

«Уполномоченные органы власти всех уровней в Алтайском крае продолжат следить за ситуацией и регулярно информировать жителей региона через СМИ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, шлейф от природных пожаров-отказников, бушующих на площади более двух миллионов гектаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, распространился уже на тысячи километров, мгла накрыла территории Сибирского, Уральского и Приморского федеральных округов. За несколько дней петиция под требованием ввести режим ЧС собрала несколько сотен тысяч голосов.

Несмотря на то, что жители Алтайского края стали обращаться в поликлиники с дамбами на затруднённость дыхания, отдышку и слабость, публично власти никак не озвучивали данную проблему.

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В комментариях к публикациям в Instagramгубернатора Алтайского края Виктора Томенко появилось много сообщений от недовльных граждан.