Баку, 27 июля 2019, 07:34 — REGNUM
Известная российская исполнительница Антиа Цой рассказала о подробностях произошедшего с ней на фестивале «Жара» в Баку и выложила на своей странице в социальной сети Instagram фотографию своей травмированной ноги.
Ранее в СМИ Появилась информация, что Цой была госпитализирована с фестиваля «Жара» в Баку. Позднее стало известно .что певица повредила ногу.
Теперь Цой рассказала, что она споткнулась на лестнице и сорвала ноготь на ноге.
«Вырвала с мясом ноготь. Море крови», — пишет она.
Именно поэтому певице и потребовалась госпитализация.
Цой поблагодарила своих поклонников за поддержку и заверила что сейчас она чувствует себя хорошо. При этом исполнительница посетовала, что травма произошла фактически «на пустом месте».