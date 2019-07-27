Баку, , 07:34 — REGNUM

Известная российская исполнительница Антиа Цой рассказала о подробностях произошедшего с ней на фестивале «Жара» в Баку и выложила на своей странице в социальной сети Instagram фотографию своей травмированной ноги.

Ранее в СМИ Появилась информация, что Цой была госпитализирована с фестиваля «Жара» в Баку. Позднее стало известно .что певица повредила ногу.

Теперь Цой рассказала, что она споткнулась на лестнице и сорвала ноготь на ноге.

«Вырвала с мясом ноготь. Море крови», — пишет она.

Именно поэтому певице и потребовалась госпитализация.

Цой поблагодарила своих поклонников за поддержку и заверила что сейчас она чувствует себя хорошо. При этом исполнительница посетовала, что травма произошла фактически «на пустом месте».