Хабаровск, , 07:40 — REGNUM

Глава МЧС Евгений Зиничев распорядился срочно доставить в Комсомольск-на-Амуре из Сибирского спасательного центра дополнительные наливные дамбы. В ходе инспекционной поездки Зиничев проверил готовность гидротехнических сооружений города к возможному резкому подъёму воды в Амуре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Комплект наливных дамб на базе шасси автомобиля КАМАЗ будет доставлен в Комсомольск в кратчайшие сроки. Протяженность сооружений 1 км, высота до 1,5 метра.

Министр отметил, что в Хабаровском крае уже отмечается высокий уровень воды в реках в Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районах. Евгений Зиничев поручил краевым властям своевременно информировать население о возможной опасности, используя не только СМИ, но и СМС-оповещения, подворовые обходы в селах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке ухудшается паводковая ситуация, особенно страдает Амурская область, где подтоплено 240 дворов.