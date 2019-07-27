Барнаул, , 05:16 — REGNUM

В Барнауле сегодня утром, 27 июля, произошёл пожар на складе хранения резиновой крошки Алтайского шинного комбината. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 6:44 местного времени.

Пожар произошёл на складе хранения резиновой крошки Алтайского шинного комбината ГУ МЧС по Алтайскому краю

Территория Алтайского шинного комбината ГУ МЧС по Алтайскому краю Работа спасателей на территории Алтайского шинного комбината ГУ МЧС по Алтайскому краю Задымление на территории Алтайского шинного комбината ГУ МЧС по Алтайскому краю

Прибыв на место ЧП спасатели увидели, как из бетонного здания идет густой черный дым. Это горел поддон с резиновой крошкой. Чтобы справиться с таким сложным возгоранием спасатели оперативно провели проверку помещений на наличие людей и привлекли пять звеньев газодымозащитной службы.

ГУ МЧС по Алтайскому краю «Для бесперебойной подачи воды к месту работ проложены магистральные линии. К тушению пожара привлечено 64 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России — 59 человек и 17 единиц техники».

Только к 08:14 местного времени пожар удалось полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила около 70 кв.м. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.