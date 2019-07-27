Санкт-Петербург, , 04:07 — REGNUM

Легковой автомобиль Audi загорелся на проезжей части в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пожарный 54.mchs.gov.ru

Сообщается, что инцидент произошел в районе 23:17 по московскому времени на Киевском шоссе. В ликвидации возгорания принимали участие трое спасателей, к 23:43 мск пожар был ликвидирован. Данных о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, вероятной причиной возгорания могла стать поломка в карбюраторе. В настоящее время по факту пожара проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в подмосковном Красногорске произошел пожар на складе. В ходе пожара огонь перекинулся на парковку, прилегающую к складу и распространился как минимум на три автомобиля. Информации о пострадавших не поступало.

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