Курск, , 01:21 — REGNUM

Водитель легкового автомобиля совершил наезд на троих пешеходов на автобусной остановке в Курской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло на трассе Тросна — Калиновка. По предварительной версии, водитель легковушки ВАЗ-2114 не справился с управлением и сбил троих пешеходов, ожидавших автобуса на остановке. Пострадавших госпитализировали. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля автомобиль врезался в автобусную остановку в Миннеаполисе в США. В результате инцидента пострадали шесть человек, из них трое получили тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

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