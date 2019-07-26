Казань, , 20:18 — REGNUM

С 17 по 23 июня 2019 года водитель автобуса, который попал в смертельное ДТП в Башкирии, вместо положенных нормативом 42 часов отработал 84 часа. Об этом сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Татарии по итогам проверки деятельности компании — перевозчика ООО «ГК «Альтекс», которой принадлежал автобус.

Также установлено, что незадолго до аварии, 12 июля, смена водителя началась в 3 часа 20 минут, в то время как установленный законом промежуток отдыха между сменами должен составлять четыре часа.

При этом прокуратура поставила под сомнение факт прохождения автобусом планового техосмотра. Были выявлены и другие нарушения в работе перевозчика, в адрес генерального директора компании внесены представления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 14 июля в Архангельском районе Башкирии на трассе Уфа — Белорецк рейсовый автобус марки King Long во время сильного дождя съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 40 человек, шесть пассажиров погибли на месте происшествия. Пятнадцать человек были госпитализированы. Детей среди погибших не было. Водитель автобуса выжил и был направлен на медицинское освидетельствование. В автобусе находились туристы из Татарии, которые возвращались со сплава.

Водитель автобуса утверждал, что причиной аварии стала скользкая трасса, поскольку шёл сильный ливень. Именно поэтому он не справился с управлением.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Спустя некоторое время после аварии водитель был задержан, а затем арестован.

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