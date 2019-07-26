Уфа, , 19:49 — REGNUM

Фактическому руководителю ООО «Килстройинвест» Дмитрию Комлеву предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана») и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). В качестве обвиняемых также привлечены ещё двое руководителей компании — застройщика жилого комплекса «Миловский парк», сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Башкирии.

Напомним, по версии следствия, возглавляемое Комлевым ООО в период с 2013 по 2017 год получало по договорам долевого участия денежные средства, принадлежащие более чем 1,5 тыс. граждан. Причём условий большей части договоров компания не выполнила и похитила средства дольщиков «Миловского парка» на 2 млрд рублей.

Кроме того, поскольку средства дольщиков расходовались на цели, не связанные со строительством ЖК, была занижена налогооблагаемая база и не был уплачен налог на прибыль предприятия на общую сумму свыше 38 млн рублей или 86% в структуре всех обязательных сборов, подлежащих оплате.

Обвиняемый находится под домашним арестом, на имущество Комлева и его близких родственников наложен арест, следствием принимаются меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Миловский парк» начали строить в 2013 году по федеральной программе «Жильё для российской семьи». В 15 минутах езды от Уфы возле деревни Миловка, на 206 га, арендованных у Фонда содействия развитию жилищного строительства, должен был расположиться посёлок из четырехэтажных домов с собственной инфраструктурой — таким образом предполагалась решить жилищные проблемы небогатых уфимцев, которые, поверив словам региональных властей, вступили в ипотеку.

Читайте также: Хищение на 2 млрд рублей: в Башкирии задержали главу компании-застройщика