Рабочий посёлок Шимск, Новгородская область, , 19:45 — REGNUM

В Новгородской области, по данным Россельхознадзора, в настоящее время зарегистрированы три очага африканской чумы свиней (АЧС) — два в Батецком районе и ещё один в Шимском. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Все вспышки АЧС зарегистрированы в популяции диких кабанов. По данным комитета ветеринарии Новгородской области, ещё одна вспышка заболевания была выявлена на территории охотничьего хозяйства «Шереметьево» в урочище Мроткино Батецкого района Новгородской области 19 июля. Новый очаг также зарегистрирован в Шимском районе: труп дикого кабана, инфицированного АЧС, был найден 24 июля в лесу недалеко от деревни Менюша.

На территориях всех угрожаемых зон объявлен карантин, введены ограничительные мероприятия.

По данным Россельхознадзора, в настоящее время активные вспышки АЧС зарегистрированы также в Нижегородской, Ленинградской, Волгоградской, Тверской и Ульяновской областях.